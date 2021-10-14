Kanun konçertosu 'Şafakların Cihangiri'nin dünya prömiyeri 12 Kasım'da Almanya'da yapılacak - Haberler
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Kanun konçertosu "Şafakların Cihangiri"nin dünya prömiyeri 12 Kasım'da Almanya'da yapılacak

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel
Kanun konçertosu

Türk kültürüne ilgisiyle bilinen Alman müzisyen Stefan Pohlit'in hazırladığı "Şafakların Cihangiri" adlı kanun konçertosunun dünya prömiyeri, Almanya'daki Rockenhausen Yeni Müzik Festivali kapsamında 12 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Türk kültürüne ilgisiyle bilinen Alman müzisyen Stefan Pohlit'in hazırladığı "Şafakların Cihangiri" adlı kanun konçertosunun dünya prömiyeri, Almanya'daki Rockenhausen Yeni Müzik Festivali kapsamında 12 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Donnersberghalle'de 12 Kasım'da saat 19.30'da dünya prömiyeri yapılacak eser, ayrıca Alman mimar Bruno Schmitz tarafından tasarlanan konser salonu Mannheimer Rosengarten'da 14 Kasım'da saat 18.00'de müzikseverlerle buluşacak.

Şefliğini Dirk Kaftan'ın üstlendiği, Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz orkestrasının sahnede olacağı konserde, Tahir Aydoğdu kanunuyla orkestraya eşlik edecek.

Batı tınıları taşıyan, aynı zamanda bestekar ve şair Buhurizade Mustafa Itri'nin "Nühüft saz semaisi" ve "Nat-ı Mevlana" eserlerinden ilhamla kaleme alınan "Şafakların Cihangiri" eserinin başlığı da Yahya Kemal Beyatlı'nın "Rıfkı Melul Meriç'e" şiirinden yola çıkılarak Stefan Pohlit tarafından konuldu.

Şiirin alıntı yapılan bölümü şöyle:

"Büyük Itri'ye eskiler derler/ Bizim öz musikimizin piri/ O kadar halkı sevkedip yer yer/ O şafak vaktinin cihangiri/ Nice bayramların sabah erken, göğü top sesleriyle gürlerken/ Söylemiş saltanatlı tekbiri."

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kanun konçertosu 'Şafakların Cihangiri'nin dünya prömiyeri 12 Kasım'da Almanya'da yapılacak - Haberler
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