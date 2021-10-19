Kanser hastası Meltem, yazdığı kitapla protez koluna kavuştu

ANKARA'da, 5 yıl önce kemik kanserine yakalanan Meltem Bilgin (28), tedavi sürecinde sağ kolunu omzundan itibaren kaybetti. Bilgin, hastalıkla mücadelesini anlattığı kitabından elde ettiği gelirle protez kola kavuştu.

Kahramankazan ilçesinde Cemile-Kazım Bilgin çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Meltem Bilgin, 2016'da 'Ewing sarkomu' denilen kemik kanserine yakalandı. Bilgin, tedavi sürecinde 7 ameliyat geçirirken, 2020'de sağ kolunu omzundan itibaren kaybetti. Protez kola ihtiyacı olan Bilgin, yaşadıklarını konu alan otobiyografi kitabı kaleme aldı. Bilgin, 1 yıllık çalışma sonucu hazırladığı 'Bir Bezelye Tanesi' adlı kitabından 1750 adet sattı. Bilgin, hem kitabından elde ettiği gelir hem de hayırseverlerin desteği ile 60 bin TL'ye hayalini kurduğu protez koluna kavuştu.