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Kanlar içerisinde kalan sürücüye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kanlar içerisinde kalan sürücüye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Bursa'da motosikletiyle kaza yapıp yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı.

BURSA (İHA) - Bursa'da motosikletiyle kaza yapıp yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Ağır yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik'in Kurtul Mahallesi'nde, 16 MES 20 plakalı motosikletiyle hareket halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, motorundan düşerek kafasını asfalta çarptı. Sürücünün kanlar içerisinde kaldığını gören vatandaşlar hemen ilk müdahaleyi yaptı. Kazada 16 MES 20 plakalı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Kanlar içerisinde kalan sürücüye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Kanlar içerisinde kalan sürücüye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

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