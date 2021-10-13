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Kandırılarak dağa götürülen hukuk fakültesi öğrencisinin babası oğlunu HDP'den istiyor

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Kandırılarak dağa götürülen hukuk fakültesi öğrencisinin babası oğlunu HDP'den istiyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 772'inci gününde de devam ederken, İstanbul'da hukuk fakültesinde okurken 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce kandırılarak dağa götürülen Mikail...

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 772'inci gününde de devam ederken, İstanbul'da hukuk fakültesinde okurken 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce kandırılarak dağa götürülen Mikail Erdinç'in babası Yusuf Erdinç, "Oğlum avukat olacaktı. Elindeki kalemi aldılar silah verdiler" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 772'inci gününde de sürüyor. Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan Yusuf Erdinç, 7 yıl önce üniversitede okurken terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail için 772 gündür HDP il binası önünde evladına kavuşacağı günü bekliyor. Oğlunun Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olduğunu belirten baba Erdinç, "Benim oğlumu kaçırıp dağa götürdüler. Ben ondan sonra buraya geldim ama yakalayamadım, tutamadım onu götürdüler. Ben yıllardır çocuğumun peşini bırakmadım bundan sonrada bırakmayacağım. Oğlum gelmeyene kadar da ben bu çadırı bırakmayacağım" dedi.

"ELİNDEN KELEMİ ALIP SİLAH VERDİLER"

Oğlunun okulu bitirdikten sonra avukat olacağını aktaran Baba Erdinç, "Oğlum dağa kaçırılmasaydı şimdi 4 yıllık avukat olarak görev yapacaktı. Bazı kesimler Selahattin Demirtaş'ın avukat olduğunu ve bırakılması gerektiği yönünde açıklamada bulunuyorlar. Benim oğlumda avukattı onun hakkı yok mu? Demirtaş ana kuzusudur benim oğlum keçi yavrusu mudur? Ne şartla benim oğlumu büyüttüğümü HDP bilmez. Kendi çocuklarını Avrupalara gönderiyorlar, bizim çocuklarında elindeki kalemi kırıp kalem yerine silah veriyorlar. Bu Allah'tan reva mıdır? Ben buradan oğluma da çağrım gelip teslim olmasını istiyorum" diye konuştu

(Sedat Irmak/İHA)

Kandırılarak dağa götürülen hukuk fakültesi öğrencisinin babası oğlunu HDP'den istiyor

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