Kanada'daki matematik yarışmasında Bursalı iki kardeş dünya şampiyonu oldu

AYDIN (DHA) - KANADA'da 18 bin 346 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 'Caribou Matematik Yarışması'na Bursa'dan katılan iki kardeş, dünya birincisi oldu. Jüri üyeleri tarafından iki kardeşe sertifika verildi.

Kanada'da, 13-14 Ekim tarihleri arasında uluslararası Matematik yarışması düzenlendi. 18 bin 346 öğrencinin başvurduğu 'Caribou Matematik Yarışması'na, Bursa'da özel bir okulda eğitim gören 5'inci sınıf öğrencisi İpek Aydın ile 1'inci sınıfa başlayan kardeşi Alper Aydın da katıldı. Online olarak yapılan yarışma sonunda İpek Aydın genel kategoride dünya birincisi olurken, kardeşi Alper de birinci sınıflar kategorisinde dünya birincisi oldu. Jüri tarafından Aydın kardeşlere sertifika verildi. Alınan başarı okulda büyük sevinçle karşılandı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak öğrencileri tebrik etti.

"Yarışmaya okulumuzdan iki öğrencimiz katıldı. İpek Aydın 5'inci sınıflarda, 1'inci sınıflarda da Alper Aydın katıldı. İpek Aydın, Caribou Matematik Yarışması'nda 18 bin 346 kişi arasında dünya birincisi oldu. İngilizce, Çince, Fransızca gibi dillerde yapılan yarışmaydı. Kardeşi Alper Aydın da yine 1'inci sınıflar kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Kendi yaş grubunun birincisi oldu. O yarışma da yine İngilizce yapıldı. İki kardeş de çok başarılılar. Ailemiz de son derece ilgili bir aile. Biz de yeteneklerini ve süreçlerini en başından beri okulumuzda takip ediyoruz ve destekliyoruz. Hayalleri büyük. Biz de bu noktada her hayale hizmet eden bir eğitim kurumu olarak onları hayallerine kavuşturmak için doğru yolu göstermeye çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz hem öğrencileri hem de velileri tebrik ettiler. Öğretmenlerimiz de çok sevindi. Bizler için de bir gurur kaynağı. Dünya çapında bir yarışma olduğu için çok da güzel karşılandı."