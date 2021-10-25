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Kanada Büyükelçiliği'nden açıklama

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Kanada Büyükelçiliği'nden açıklama

Kanada Büyükelçiliği: "Kanada, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder."-İHA-

Kanada Büyükelçiliği: "Kanada, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder."

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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 ABD ve diğer bazı ülkelerin büyükelçilikleri geri adım atarak Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ettiklerini açıkladı

ABD ve diğer bazı ülkelerin büyükelçilikleri geri adım atarak Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ettiklerini açıkladı
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