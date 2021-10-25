Kanada Büyükelçiliği'nden açıklama
Kanada Büyükelçiliği: "Kanada, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder."-İHA-
Kanada Büyükelçiliği: "Kanada, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder."
-İHA-
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Büyükelçiliklere geri adım attıran Viyana Sözleşmesi 41'inci maddesi neleri içeriyor?
ABD ve diğer bazı ülkelerin büyükelçilikleri geri adım atarak Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ettiklerini açıkladı
ABD ve diğer bazı ülkelerin büyükelçilikleri geri adım atarak Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ettiklerini açıkladı