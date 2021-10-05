DÜZCE (İHA) - Kan stokları azalınca devreye sağlık çalışanları girdi

Pandeminin kahramanlarından kan bağışı

DÜZCE - Kızılay'ın kan stokları azalınca Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları vatandaşlara da örnek olarak, kan bağışında bulundu.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Başkanlığı, kan bağışının azalmasına ilişkin kampanya başlattı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin önüne getirilen kan bağış otobüsünde hem sağlık çalışanları, hem de vatandaşlar kan bağışında bulundu.

"Bu kan hepimize lazım"

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, pandemi sebebiyle kan stoklarının azaldığını belirterek, "Yaklaşık 2 yıldan bu yana pandemi sebebiyle kan stokları azaldı ve vatandaşlarımızın kan bağışına olan ilgisi azaldı. Biz yine sağlıkçılar olarak Kızılay ile el ele verdik. Çünkü bu kan hepimize lazım. Bu kampanya ile birlikte vatandaşlarımıza farkındalık oluşturmak istedik. STK'larda "farkındalık oluşturalım " dedi, diğer kamu ve kuruluşları da "farkındalık oluşturalım" dedi. Bizde bu kapsamda vatandaşlarımızı kan bağışına yeniden teşvik etmek için Kızılay ile organizasyon planladık. Bu organizasyonumuz için Kızılay başkanımıza ve emeği gçenlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sağlıkçılarımız öncü oldu"

Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ise başlatılan kampanyadan dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Pandemi döneminin kahramanları, canımızı emanet ettiğimiz doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız bugünde yine toplumda önder ve öncü olacak bir davranış ile kan stoklarımızın azaldığı bugünlerde Kızılay'ımıza destek amacıyla böyle bir kampanyaya omuz verdiler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum ve bundan dolayı minnettar olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kızılay ailesi olarak sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi önündeki kan bağışı kampanyası 2 gün boyunca devam edecek.