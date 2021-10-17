Kan davalıları, taşındıkları ilçede de peşlerini bırakmadı: 7 yaşındaki çocuk yaralı - Haberler
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Kan davalıları, taşındıkları ilçede de peşlerini bırakmadı: 7 yaşındaki çocuk yaralı

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel
Kan davalıları, taşındıkları ilçede de peşlerini bırakmadı: 7 yaşındaki çocuk yaralı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinden, kan davası nedeniyle Genç ilçesine taşınan ailenin izini bulan hasımları, takip ettikleri baba ve 7 yaşındaki oğlu M.D.'ye ateş açtı.

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinden, kan davası nedeniyle Genç ilçesine taşınan ailenin izini bulan hasımları, takip ettikleri baba ve 7 yaşındaki oğlu M.D.'ye ateş açtı. M.D., otomobilin içinden açılan ateşle başından yaralandı.

Olay, Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sait Göker Caddesi'nde meydana geldi. Karlıova ilçesinde yaşayan aile, kan davası nedeniyle bir süre önce Genç ilçesine yerleşti. İsmi öğrenilemeyen baba ile oğlu M.D., caddede yürürken kendilerini takip eden siyah renkli otomobilin içinden tabanca ile  ateş açıldı. Olayda baba yara almazken, oğlu M.D. başını sıyıran kurşunla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.D., ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


Kan davalıları, taşındıkları ilçede de peşlerini bırakmadı: 7 yaşındaki çocuk yaralı

Kan davalıları, taşındıkları ilçede de peşlerini bırakmadı: 7 yaşındaki çocuk yaralı

Kan davalıları, taşındıkları ilçede de peşlerini bırakmadı: 7 yaşındaki çocuk yaralı

Kan davalıları, taşındıkları ilçede de peşlerini bırakmadı: 7 yaşındaki çocuk yaralı

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kan davalıları, taşındıkları ilçede de peşlerini bırakmadı: 7 yaşındaki çocuk yaralı - Haberler
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