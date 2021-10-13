Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Gaziantep'te kamyonetle çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kamyonetle çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Şahinbey ilçesi 25 Aralık Caddesi'nde dün plakası henüz belirlenemeyen M.K. idaresindeki kamyonet, lise öğrencisi Enes Kılınç'ın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Ağır yaralanan Kılınç, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Hastanede bu sabah hayatını kaybeden Kılınç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri