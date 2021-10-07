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Kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Konya-Isparta Karayolunda kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi genç kız yaralandı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Konya-Isparta Karayolunda kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi genç kız yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Konya-Isparta Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat D. (31) kontrolünde bulunan 03 ACA 787 plakalı kamyonet, Isparta istikametinden Konya istikametine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Dilara Cengiz'e çarptı. Araç takla atarak kaldırımda yan yattı. Yaralı Dilara Cengiz, olay yerinde sağlık çalışanları tarafından yapılan müdahalenin ardından, Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Dilara Cengiz'in bilincinin açık olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ISPARTA

Kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandı

Kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandı

Kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandı

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