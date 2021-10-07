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Son dakika haberi! Kamyonet aküsüne gizlenen 1 kilogram uyuşturucu polise takıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Kamyonet aküsüne gizlenen 1 kilogram uyuşturucu polise takıldı İzmir'in Ödemiş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve arama yapılan kamyonetin aküsüne gizlenmiş halde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İZMİR (İHA) - Kamyonet aküsüne gizlenen 1 kilogram uyuşturucu polise takıldı

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve arama yapılan kamyonetin aküsüne gizlenmiş halde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Kamyonet içerisinde bulunan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bozdağ Mahallesi mevkiinde seyir halinde bir açık kasa kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Kamyonet içerisinde bulunan K.Ü., M.E. ve Ü.Y. adlı 3 kişinin tavırlarından şüphelenen polis ekipleri Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle araçta arama gerçekleştirdi.

Aküye zulalamışlar

Kamyoneti didik didik arayan polis ekipleri aracın akü bölmesine gizlenmiş ve beze sarılı halde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alındılar

Kamyonete gizlenmiş uyuşturucu maddelerin bulunmasının ardından olayla ilgili kamyonet içerisinde bulunan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haberi! Kamyonet aküsüne gizlenen 1 kilogram uyuşturucu polise takıldı

Son dakika haberi! Kamyonet aküsüne gizlenen 1 kilogram uyuşturucu polise takıldı

Son dakika haberi! Kamyonet aküsüne gizlenen 1 kilogram uyuşturucu polise takıldı

Son dakika haberi! Kamyonet aküsüne gizlenen 1 kilogram uyuşturucu polise takıldı

Son dakika haberi! Kamyonet aküsüne gizlenen 1 kilogram uyuşturucu polise takıldı

Son dakika haberi! Kamyonet aküsüne gizlenen 1 kilogram uyuşturucu polise takıldı

Son dakika haberi! Kamyonet aküsüne gizlenen 1 kilogram uyuşturucu polise takıldı

Son dakika haberi! Kamyonet aküsüne gizlenen 1 kilogram uyuşturucu polise takıldı
İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri
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