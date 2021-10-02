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Kamyonet yolcu durağına çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kamyonet yolcu durağına çarptı: 1 yaralı Zonguldak'ta Çaydamar Mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü yolcu durağına çarptı.

ZONGULDAK (İHA) - - Kamyonet yolcu durağına çarptı: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Çaydamar Mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü yolcu durağına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Çaydamar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 67 AG 010 plakalı kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolcu durağına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Kaza sırasında duraksa kimse olmaması yüreklere su serpti.

Kamyonet yolcu durağına çarptı: 1 yaralı

Kamyonet yolcu durağına çarptı: 1 yaralı

Kamyonet yolcu durağına çarptı: 1 yaralı

Kamyonet yolcu durağına çarptı: 1 yaralı

Kamyonet yolcu durağına çarptı: 1 yaralı

Kamyonet yolcu durağına çarptı: 1 yaralı

Kamyonet yolcu durağına çarptı: 1 yaralı
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