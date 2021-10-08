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Kamyonet sürüye çarptı: 32 koyun telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kamyonet sürüye çarptı: 32 koyun telef oldu

Van'ın Muradiye ilçesinde aniden yola çıkan sürüye kamyonetin çarpması sonucu 32 koyun telef oldu.

VAN (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesinde aniden yola çıkan sürüye kamyonetin çarpması sonucu 32 koyun telef oldu.

Alınan bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde Van-Çaldıran karayolu üzerindeki Açıkyol Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çaldıran'dan Van istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AS 017 plakalı kamyonet, aniden yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada 32 koyun telef olurken, kamyonette bulunan 3 kişi de yaralandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yolu trafiğe kapatırken, Muradiye Belediyesi ekipleri de telef olan koyunları topladı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekiplerinin desteğiyle araç içerisinde sıkışan 3 kişi çıkarılarak ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kamyonet sürüye çarptı: 32 koyun telef oldu

Kamyonet sürüye çarptı: 32 koyun telef oldu

Kamyonet sürüye çarptı: 32 koyun telef oldu

Kamyonet sürüye çarptı: 32 koyun telef oldu

Kamyonet sürüye çarptı: 32 koyun telef oldu

Kamyonet sürüye çarptı: 32 koyun telef oldu

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