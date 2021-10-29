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Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine saldırdı Yol verme nedeniyle tartıştılar, tekme tokat birbirlerine saldırdılar Esenyurt'ta bir kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü arasında, yol verme sebebiyle tartışma başladı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Kamyonet sürücüsü ile İett şoförü tekme tokat birbirine saldırdı

Yol verme nedeniyle tartıştılar, tekme tokat birbirlerine saldırdılar

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü arasında, yol verme sebebiyle tartışma başladı. Çevredeki vatandaşların da tartışmaya dahil olmasıyla taraflar, tekme tokat birbirlerine saldırdı. Yaşanan o Kavga anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Kıraç Yeni Mahalle'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre trafikte seyir halinde bulunan bir kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. İlerleyen dakikalarda araçlarından inen sürücüler, yol ortasında tartışmalarına devam etti. Çevredeki vatandaşlar şoförleri ayırmaya çalışırken ikili arasındaki tartışma hararetlenerek kavgaya dönüştü. Bazı vatandaşlarında İETT şoförü ile birlikte kamyonet sürücüsüne saldırdığı olay, yine çevredeki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buldu. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine saldırdı

Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine saldırdı

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Son Dakika Haberleri
Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine saldırdı! O anlar kamerada

Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine saldırdı! O anlar kamerada

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