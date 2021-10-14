Kamyonet, motosiklet ile çarpıştı: 2 yaralı
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Kamyonet, motosiklet ile çarpıştı: 2 yaralı

Kamyonet, motosiklet ile çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kamyonet ile motosiklet çarpışırken, kazada 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kamyonet ile motosiklet çarpışırken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza; gece saatlerinde ilçeye bağlı Müftü Mahallesi cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul yol ayrımı istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan Muhammet M.(21) idaresindeki 67 AAE 181 plakalı motosiklet, iddiaya göre cadde üzerinde U dönüşü yapan Halil İ.H. idaresindeki 67 TZ 163 plakalı ticari kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü Muhammet M. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Abdulkadir C. yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki özel hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kamyonet, motosiklet ile çarpıştı: 2 yaralı
Kamyonet, motosiklet ile çarpıştı: 2 yaralı
Kamyonet, motosiklet ile çarpıştı: 2 yaralı
Kamyonet, motosiklet ile çarpıştı: 2 yaralı
Kamyonet, motosiklet ile çarpıştı: 2 yaralı
Kamyonet, motosiklet ile çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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