ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de kamyonet kasasına takılan çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de kapalı kasa kamyonet kasasına takılan 4 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, kamyonetin arkasına takılarak yolculuk eden 4 çocuk yürekleri ağza getirdi. Gençler bu tehlikeli davranışlarıyla hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini hiçe saydı. Adeta faciaya davetiye çıkaran gençlerin yolculuk esnasında kamyonetten sarkarak yaptığı hareketler ise dikkatlerden kaçmadı.

Gençlerin kamyonet arkasında tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.