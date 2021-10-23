Kamyondaki yer fıstığı çuvallarının altından kaçak sigara çıktı - Haberler
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Kamyondaki yer fıstığı çuvallarının altından kaçak sigara çıktı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel
Kamyondaki yer fıstığı çuvallarının altından kaçak sigara çıktı

OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı kamyonda, yer fıstığı çuvallarının altına gizlenmiş bin 360 paket kaçak sigara ile 51 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı kamyonda, yer fıstığı çuvallarının altına gizlenmiş bin 360 paket kaçak sigara ile 51 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama sırasında yer fıstığı yüklü kamyonu durdurdu. Kamyon, şüphe üzerine emniyet otoparkına çekilerek detaylı arama yapıldı. Yer fıstığı çuvalları indirildi. Çuvallar arasına gizlenmiş 51 kilogram kaçak nargile tütünü ile kamyon kasasının tabanına tahtaların arasına gizlenmiş bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.Öte yandan, il gelinde son üç gün içerisinde yapılan çalışmalarda ise toplam 4 bin 590 paket gümrük kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.


Kamyondaki yer fıstığı çuvallarının altından kaçak sigara çıktı

Kamyondaki yer fıstığı çuvallarının altından kaçak sigara çıktı

Kamyondaki yer fıstığı çuvallarının altından kaçak sigara çıktı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri
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