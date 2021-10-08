Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücünün burnu bile kanamadı - Haberler
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Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücünün burnu bile kanamadı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Muhammet Yavuz Petek (47), hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Muhammet Yavuz Petek (47), hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. Bilgisayar mühendisi Muhammet Yavuz Petek yönetimindeki 34 NG 3966 otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait Kaan Çetin'in kullandığı kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilden kendi çabasıyla çıkan Petek, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Petek, kontrol amaçlı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.Kaza nedeniyle büyük şok yaşadığını belirten kamyon şoförü Kaan Çetin, "Yolda temizlik çalışması yapıyorduk. Yolun en sağında çok ağır şekilde ilerlerken, arkadan otomobilin geldiğini fark ettim. Ama bu denli şiddetli olacağını tahmin etmiyordum. Şansı varmış. Böyle bir araçtan sağ çıktı" dedi.


Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücünün burnu bile kanamadı

Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücünün burnu bile kanamadı

Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücünün burnu bile kanamadı

Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücünün burnu bile kanamadı

Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücünün burnu bile kanamadı

Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücünün burnu bile kanamadı

Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücünün burnu bile kanamadı

Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücünün burnu bile kanamadı

Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücünün burnu bile kanamadı

Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücünün burnu bile kanamadı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücünün burnu bile kanamadı - Haberler
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