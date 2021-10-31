Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KARABÜK (İHA) - Karabük'te kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 148. Sokak üzerinde meydana geldi. Raşit İ. (66) idaresindeki 06 DB 2093 plakalı kamyon, Mehmet Ali D. (21) sevk ve idaresindeki 06 TAH 97 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile Buket Y. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet