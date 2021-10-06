Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yol çizgi kamyonu ile motosiklet çarpıştı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yol çizgi kamyonu ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kışla Sanayi Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kışla Sanayiden Gülüç istikametine seyir halinde olan Şemsettin D. (36) idaresindeki 34 SG 5647 plakalı yol çizgi kamyonu ile Tan O. (47) idaresindeki 34 VN 0388 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tan O.'nun bacağında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken yol çizgi kamyonu sürücüsü Şemsettin D. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Öğretmen, düdüğünü elleyen 9 yaşındaki çocuğu arkadaşlarının önünde tokatladı

Öğretmen, düdüğünü elleyen 9 yaşındaki çocuğu arkadaşlarının önünde tokatladı

 Oyun oynarken kamyon çarpan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Oyun oynarken kamyon çarpan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

 Ankara'da kontrolden çıkan otomobil iki çekiciye çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil iki çekiciye çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mahmut Özer Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Ali Koç Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Fatma Şahin Bülent Ersoy Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 16:37:19. #1.11#