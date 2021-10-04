Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 Yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 Yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 Yaralı

Kastamonu'da Daday-Karaağaç köyü yolunda kamyonet ile kamyon çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da Daday-Karaağaç köyü yolunda kamyonet ile kamyon çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday'ın Karaağaç köyü yolunda sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyon ile kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucunda kamyonette bulunan Serkan P. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan minibüs şoförü Serkan P., ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - KASTAMONU

Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 Yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tunç Soyer Engin Altay Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Didem Arslan Yılmaz
Spor Serdar Aziz Güven Yalçın Burak Yılmaz Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 Yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 13:45:11. #1.17#