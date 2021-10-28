Gıda Amaçlı Haşhaş Tohumu Satışı

AFYON (Habermetre) - Kurumumuz Afyon Alkaloidleri Fabrikası (AAF) İşletme Müdürlüğü stoklarında bulunan natürel haşhaş tohumları (beyaz ve mavi) gıda amaçlı kullanılmak üzere haftalık teklif mektubu alma yöntemiyle tüm kesimlere satışa açılmıştır.

Haşhaş tohumu satın almak isteyen istekliler satın alma şartları (Ek-1) dahilinde teklif mektuplarını (Ek-2) tanzim ederek Toprak Mahsulleri Ofisi iş yerlerine teslim edeceklerdir.

Haşhaş tohumu için renk bazında alınacak teklifler fiyat göz önünde bulundurularak Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçları her haftanın Cuma günü isteklilere bildirilecektir.

Teklif verme süresi 30 Haziran 2022 tarihi saat 17. 00 itibariyle sona erecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

Link: Gıda Amaçlı Haşhaş Tohumu Satış Şartları

Teklif Mektubu

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