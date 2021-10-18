Kamuoyu Duyurusu Bazı basın ve yayın organlarında İTÜ eski Rektörlerinden Sayın Prof. Dr. Gülsün Sağlamer'in İTÜ Ayazağa Kampüsüne alınmadığı yönünde haberler ve köşe yazıları çıkmıştır. Bu iddia tamamen gerçek dışıdır.

Bazı basın ve yayın organlarında İTÜ eski Rektörlerinden Sayın Prof. Dr. Gülsün Sağlamer'in İTÜ Ayazağa Kampüsüne alınmadığı yönünde haberler ve köşe yazıları çıkmıştır. Bu iddia tamamen gerçek dışıdır.

İlgili haberler in ve köşe yazılarının kaynak olarak gösterdiği cep telefonu ile çekilen videoda açık olarak görülmektedir ki, Sayın Prof. Dr. Gülsün Sağlamer kampüs içinde ve İTÜ ARI Teknokent bölgesindedir. İTÜ Ayazağa Kampüsü Enerji kapısından giriş yapmıştır ve dolayısıyla, kendisinin kampüse alınmaması gibi bir durum söz konusu değildir. İlgili videonun çekim amacı ve servis edilme şekli apaçık bir konu saptırma göstergesidir. Sayın Prof. Dr. Gülsün Sağlamer'in konuyu açıklığa kavuşturması gerekmektedir.

Prof. Dr. Gülsün Sağlamer tüm diğer öğretim üyelerimiz gibi üniversitemize emeği bulunan ve emekli olduktan sonra da üniversitemizin danışma mekanizmaları içinde yer alan bir bilim insanıdır. Emekli öğretim üyelerimize danışmak ve çeşitli vesilelerle onlardan fikir alarak bilgi ve deneyimlerine saygı göstermek bir İTÜ geleneğidir.

Bu amaçla, geçtiğimiz yıl hazırlıklarına başlanan ve 2023'te kutlanacak olan İTÜ 250. Yıl etkinlikleri için oluşturulan danışma kuruluna kendisi de davet edilmiş, fakat kendisinden herhangi bir geri dönüş alınamamıştır.

Bununla birlikte, İTÜ eski Rektörü ve emekli öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Gülsün Sağlamer'in, Geliştirme Vakfı ve bu vakfın iştirak şirketleri olan ARI Kültürel AŞ ve Kültürel AŞ'de yöneticilik görevleri de bulunmaktadır. Ancak, kampüste fiziksel olarak yeri olmaması gereken bir vakıf ve vakıf iştiraki şirketlerin temsilcisi olan Sayın Prof. Dr. Gülsün Sağlamer'in basına niçin böyle bir demeç verdiği, ne yapmak istediği ve hangi sebeple bu tür bir yola başvurduğu tam olarak anlaşılamamıştır.

İTÜ, ülkemizin en önemli bilim yuvası ve 250 yıllık geçmişi ile köklü bir kurumudur. İTÜ'nün itibarını sarsacak bu tür davranışlar ve haberler bizi derinden üzmüştür.

Tüm emekli öğretim üyelerimiz bu sıfatlarıyla kampüsümüze diledikleri kapıdan giriş hakkına sahiptirler. Aksi iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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