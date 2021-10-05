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KAMUOYU AÇIKLAMASI

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KAMUOYU AÇIKLAMASI

Ülkemizde hububat hasadının ilerlemesiyle birlikte tüm dünya ile eşzamanlı olarak ülkemizde de yaşanan tarımsal kuraklık, üretim ve verimde kayıplara yol açarak piyasa fiyatlarında aşırı yükselişlere neden olmuştur.

Ülkemizde hububat hasadının ilerlemesiyle birlikte tüm dünya ile eşzamanlı olarak ülkemizde de yaşanan tarımsal kuraklık, üretim ve verimde kayıplara yol açarak piyasa fiyatlarında aşırı yükselişlere neden olmuştur.

Fiyat artışlarının önüne geçebilmek adına TMO tarafından ilk etapta satış fiyatlarımız ilan edilmiş, ardından başta tüketicilerimiz olmak üzere et, süt ve yem üreticilerimizin maliyetlerinin düşürülmesini teminen Toprak Mahsulleri Ofisinin yetki ve imkanları arttırılarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Yem Regülasyon Çalışması başlatılmıştır.

Bu kapsamda TMO stokları takviye edilmiş ve Temmuz ayından itibaren piyasaya 2, 6 milyon ton hububat arz edilerek buğday ve arpa başta olmak üzere piyasa fiyatlarında istikrar sağlanmıştır.

Ancak son dönemde bu yılki mısır üretimimizin geçen yılın üzerinde olmasına rağmen dünya piyasalarındaki spekülatif haberler in de etkisiyle yurt içi mısır fiyatlarında zaman zaman aşırı yükselişler gözlenmektedir.

Yaşanan bu yükselişlerin besici ve yetiştiricilerimizi olumsuz etkilememesi, üreticilerimizin ihtiyaç duydukları hammaddeyi sorunsuz temin edebilmeleri ve yem maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 14 Ekim 2021 tarihinde 325 bin ton mısır ithalat ihalesi düzenlenecektir.

TMO, içinde bulunduğumuz olağandışı piyasa koşullarında piyasa istikrarını sağlamak üzere stoklarını takviye ederek besici ve yetiştiricilerimiz başta olmak üzere üreticilerimize ürün arzına yeni hasada kadar kesintisiz devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

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