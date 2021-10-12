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Kamuda işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılığa 13 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kamuda işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılığa 13 gözaltı

ANKARA merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (DHA) - ANKARA merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine polis ekiplerince, Ankara merkezli Mersin, Adana ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik de çalışma başlatıldı.


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