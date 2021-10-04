Kamu, işçi ve işveren 'çalışma hayatının Davos'u'nda buluşacak - Haberler
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Kamu, işçi ve işveren "çalışma hayatının Davos'u"nda buluşacak

AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Kamu, işçi ve işveren

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), kamu, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getiren Ortak Paylaşım Forumu'nun üçüncüsünü bu yıl 14-15 Ekim'de düzenleyecek.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), kamu, İşçi ve işveren temsilcilerini bir araya getiren Ortak Paylaşım Forumu'nun üçüncüsünü bu yıl 14- 15 Ekim'de düzenleyecek.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, ulusal ve uluslararası katılımlarla "çalışma hayatının Davos'u" olarak nitelendirilen Ortak Paylaşım Forumu bu yıl "Birlikte Mümkün Türkiye" sloganı ve "İşimizin Yarını" ana temasıyla düzenlenecek.

"İşimizin Yarınında Gençler", "İşimizin Yarınında Kadınlar" ve "Kayıtlı İstihdama Bakış" konularının ele alınacağı programın açılış oturumunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yer alacak.

ILO, IOE ve ITUC'dan üst düzey katılım

Uluslararası çalışma hayatının küresel örgütlerinin de üst düzey katılım sağlayacağı foruma, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Genel Sekreteri Roberto Suarez Santos, IOE Onursal Başkanı Erol Kiresepi, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow'un yanı sıra, Birleşmiş Milletler ve Business Europe gibi kuruluşlardan da temsilciler katılacak.

Oturumlarda, uluslararası iş birliği ve çalışma hayatının içinde bulunduğu dönüşüm konuları ele alınacak.

"Doğaya sıfır zarar" hedefleniyor

Ortak Paylaşım Forumu, bu yıl Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında MESS Teknoloji Merkezi'nde (MEXT) kısıtlı fiziki katılımla düzenlenecek.

Katılımcılar tüm programı ayrıca çevrim içi takip edebilecek.

Forumun "doğaya sıfır zarar vermesi" de hedefleniyor.

Bu amaçla etkinlik kapsamında karbon emisyonu üretebilecek faaliyetler ile tüketim kalemleri belirlenecek.

Tespitler doğrultusunda, uluslararası standartlardaki projelere karbon kredisi ile katkıda bulunularak etkinliğe "karbon nötr" özelliği kazandırılacak.

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kamu, işçi ve işveren 'çalışma hayatının Davos'u'nda buluşacak - Haberler
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