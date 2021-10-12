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Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

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Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Vali Hasan Şıldak İlimizde yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve koordinasyonu gerektiren konularla ilgili Vali Yardımcıları ve kurum temsilcileri ile değerlendirme toplantıları gerçekleştiriyor.

Vali Hasan Şıldak İlimizde yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve koordinasyonu gerektiren konularla ilgili Vali Yardımcıları ve kurum temsilcileri ile değerlendirme toplantıları gerçekleştiriyor.

İl genelinde sunulan hizmetler, yatırımlar ve projelerin genel değerlendirmesini yapan Vali Şıldak çalışmaların en kısa sürede ve kaliteli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak için her hafta farklı kurumların temsilcileri ile bir araya geliyor.

Valilik Kocaseyit Toplantı Salonunda Vali Hasan Şıldak başkanlığında bugün yapılan toplantıya Vali Yardımcıları Mustafa Çek ve İrfan Demiröz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Murat Kar, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mahmut Keçeci, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, KOSGEB İl Müdür Vekili Kadir Dağdeviren, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdür Vekili Gamze Güçlü ve İl Göç İdaresi Müdür Vekili Safa Kenar katıldı.

Toplantıda kurumların temsilcilerine tek tek söz veren Şıldak, mevcut yürütülen çalışmalarla ilgili kısa bilgi aldı. Yenilikçi yaklaşımlarla proje sayılarının arttırılmasıyla İl genelinde bir heyecan ve çalışma bütünlüğü oluşturacağını söyleyen Şıldak, yeni çalışma alanlarının belirlenmesi gerektiğini belirtti. Kurumlar arası sağlanacak koordineyle ve cesaretlendirici çalışmalarla İlçeler arası farklılıkların en aza indirmek için mevcut projelerin güçlendirilmesinin de önemine değindi. Vali Şıldak, kurumlar arası koordinasyonun sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve görüş alışverişinde bulunulması için yapılan değerlendirme toplantıları ile çalışmaların güç kazanacağını ifade etti.

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