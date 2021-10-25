Kamu Farkındalığının Arttırılması' Toplantısı Trabzon'da Gerçekleştirildi.

TRABZON (Habermetre) - İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Kolluk Gözetimi Komisyonu, Trabzon Valiliği ve İl İdare Kurulu Müdürlüğü tarafından düzenlenen ' Kamu Farkındalığının Arttırılması' toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün ve il protokolü katıldı.

ToplantıdaKİ konuşmasında denetim faaliyetlerinin şüpheden uzak, adil ve tarafsız olması gerektiğini söyleyen Vali Ustaoğlu, "Bu nedenle kolluk güçlerinin denetiminin bağımsız ve tarafsız bir güç tarafından yerine getirilmesi önemlidir. İşte bu düşünce ile kolluğun sivil gözetim kavramını ortaya çıkarmıştır. Yaklaşık iki yıllık bir geçmişe dayanan, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan bağımsız bir komisyon marifetiyle bunun takibi yapılmaktadır" dedi.

Trabzon'un tüm ilçelerinde kolluk gözetim görevlilerinin çalıştığı büroların kurulduğunu ifade eden Vali Ustaoğlu, "Bu anlamda şu ana kadar toplam 560 ihbar ve şikayet merkezi sisteme kaydedildi. 443 ihbar, şikayetin araştırmaları ve soruşturma süreçleri tamamlandı. 117 ihbar ve şikayetin araştırma ve incelemeleri de devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün ise konuşmasında kolluk gözetim komisyonuna iki yılda 87 bin 168 başvurunun ulaştığını söyledi.

Ülke genelinde 1007 kolluk, ihbar ve şikayet bürosunun faaliyete geçtiğini ifade eden Ergün, "iki yıllık çalışma süresince komisyona toplam 87 bin 168 şikayet ve ihbar başvurusunda bulunulmuştur. 2 bin 484 personel vali ve kaymakamlıklar tarafından bu bürolarda görevlendirilmiştir. Yapılan ihbar ve şikayet başvuruları sadece görevle ilgili değil, bütün özel ve genel hayat, kolluk personelini ilgilendiren her konudaki şikayet toplamıdır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri