ANKARA (İHA) - - Kamuya ait arazileri ucuza satma yalanıyla vatandaşları dolandıran 4 kişi yakalandı

ANKARA - Başkentte kamuya ait olan arazileri ağına düşürdükleri kişilere uygun fiyata satma vaadinde bulunup dolandıran 4 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kamuya ait arazileri tuzaklarına düşürdükleri vatandaşlara makul fiyatta satma vaadinde bulunup dolandırıcılık yapan ve bu yolla haksız kazanç elde eden 4 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla belirlenen şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtilerken, diğer 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

Sahte belgelerle vatandaşları kandırdıkları ortaya çıktı

Zanlıların, dolandırdıkları kişileri inandırmak için "kamu taşıtı" tanıtım kartlı araçlarla söz konusu arazilere götürdüğü, sahte belgeler düzenlediği ve mağdurlara "Tapu Müdürlüğü" başlığı altında resmi işlemlerin başladığına dair mesajlar gönderdiği öğrenildi.