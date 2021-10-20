Kamu arazilerini satma vaadiyle dolandırdılar

ANKARA'da sahte belgeler düzenleyip, kamu arazilerini satma vaadiyle 5 kişiyi 25 milyon TL dolandıran 4 kişilik çete, polisin 3 aylık çalışması sonucu çökertildi. Gözaltına alınan 4 kişiden Abidin T. ile Coşkun K., nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kamu arazisi satma vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteyi ihbar üzerine takibe aldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda kimlik ve adresleri belirlenen 4 şüpheli Abidin T., Coşkun K., Murat Caner A. ile L.Y.Y., eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte evrak ele geçirildi.

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Haber -Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA,