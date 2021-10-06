'Kampüsün Kanında Hayat Var' dediler kan bağışında rekor kırdılar - Haberler
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'Kampüsün Kanında Hayat Var' dediler kan bağışında rekor kırdılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
'Kampüsün Kanında Hayat Var' dediler kan bağışında rekor kırdılar

Zonguldak'ta bulunan Çaycuma ve Devrek Meslek Yüksek Okulu ve Kızılay ile beraber el ele vererek pandemi şartlarına uygun şekilde kan bağışı kampanyası düzenledi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta bulunan Çaycuma ve Devrek Meslek Yüksek Okulu ve Kızılay ile beraber el ele vererek pandemi şartlarına uygun şekilde kan bağışı kampanyası düzenledi.

'Kampüsün Kanında Hayat Var' sloganlı kan bağış organizasyonlarına katılan Çaycuma ve Devrek MYO, Zonguldak Kızılay Kan Bağış Merkezi Organizasyon Sorumlusu Özcan Güler' in destekleri ve gönüllü öğrenciler sayesinde 300 üniteden fazla kan bağışı gerçekleşerek pandemi sonrası rekorunu kırdı.

Kan Bağış Merkezi Organizasyon Sorumlusu Güler, Çaycuma ve Devrek Meslek Yüksek Okullarında yoğun katılım ile gerçekleşen kan bağışı organizasyonunda öğretim görevlilerinden ve öğrencilerden 300 üniteden fazla kan bağışı alındığını belirterek; " Her yıl Ekim ve Mart ayında olmak üzere yılda 2 kez Bülent Ecevit Üniversitesi ve Üniversiteye bağlı Meslek Yüksek Okullarında kan bağışı organizasyonu düzenlemekteyiz. Bu süreç pandemi yüzünden uzun süre aksadı. Kan bağışı etkinliklerimizde rekorlar kırdığımız üniversitemizde 2019 yılından bu zamana kadar gerçekleştiremediğimiz 'Kampüsün Kanında Hayat Var' sloganlı kan bağış organizasyonlarımıza 2021 yılı 5 Ekim Çaycuma MYO ile başlamış bulunmaktayız. Üniversite öğrencileri kan bağışı anlamında bizler için büyük güç. Pandemi döneminde yıllık 6 bin ünite kan bağışı kaybımız oldu. Bunu da bu yıl üniversitelerin açılmasıyla inşallah telafi edeceğiz ve öğrencilerimizin desteğiyle yeterli seviyelerde kan bağışı almaya başladık. Ekim ayı boyunca hem merkez kampüs hemde diğer fakülte ve bölümlerde kan bağışı organizasyonlarımız devam edecek. Bizlere bu fırsatı veren başta Rektörümüz Musfata Çufalı olmak üzere okul yönetimlerine,hocalarımıza ve gerek kan bağışı yaparak gerekse gönüllü olarak faaliyetlerimize katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK

'Kampüsün Kanında Hayat Var' dediler kan bağışında rekor kırdılar

'Kampüsün Kanında Hayat Var' dediler kan bağışında rekor kırdılar

'Kampüsün Kanında Hayat Var' dediler kan bağışında rekor kırdılar

'Kampüsün Kanında Hayat Var' dediler kan bağışında rekor kırdılar

'Kampüsün Kanında Hayat Var' dediler kan bağışında rekor kırdılar

'Kampüsün Kanında Hayat Var' dediler kan bağışında rekor kırdılar

'Kampüsün Kanında Hayat Var' dediler kan bağışında rekor kırdılar

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Haber: 'Kampüsün Kanında Hayat Var' dediler kan bağışında rekor kırdılar - Haberler
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