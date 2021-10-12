Kampüste yer alan öğrenci odaklı stantlara ilgi yoğun oldu

Atatürk Üniversitesi kampüsünde çeşitli kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları (STK), dernek ve vakıflar ile öğrenci kulüpleri tarafından açılan stantlarda düzenlenen birçok etkinlik yeni dönemin başlamasıyla birlikte büyük ilgiyle karşılandı.

Düzenlenen stantlarda kulüplere davet, kayıt ve bilgilendirmeler yapıldığı gibi katılımcılarla toplantı düzenleme, afiş ve dergi gibi birçok yöntemle hem öğrencilere hem de kampüsü ziyaret eden ilgililere stantların tanıtımı yapıldı. Tiyatro, spor ve eğlence gibi öğrenci odaklı birçok aktivitelerin yoğunlukta olduğu kadar toplumsal duyarlık ve hayvan hakları gibi farkındalık oluşturan stantlarda kampüste yer aldı.

Kulüp Başkanlığını Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yaptığı Atatürk Üniversitesi Spor Kulübünün açmış olduğu stanta da ilgi oldukça yoğun oldu. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikler kapsamında yıl boyunca düzenlenecek sportif faaliyetler için yeni katılımcılardan kayıt alan Spor Kulübü; rafting, dağ yürüyüşü, tırmanış, kamp gibi birçok etkinliğin de planlamasını yeni öğrencilerle birlikte yaptı.

Rektör Çomaklı: "Öğrencilerimizin Memnuniyeti Her Şeyden Önemli"

Öğrenci kulüplerinin Atatürk Üniversitesi için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrenci kulüplerine verilen desteğin her yıl katlanarak arttığını söyledi. Öğrencilerin memnuniyetine değer verdiklerini belirten Rektör Çomaklı: " Öğrenci odaklı bir üniversite olarak bizim gayemiz öğrencilerimizi işin içine dahil edebilmek. Düzenlenecek olan etkinliklerin, şenliklerin ve konferansların öğrenci kulüpleri tarafından seçilmesi, organize edilmesi öğrencilerimize gelecek hayatları için çok değerli tecrübeler katıyor. STK'lar ile dernek ve vakıfların düzenledikleri etkinliklerde üniversite faaliyetlerimizin çeşitlenmesini sağlıyor. Yeni akademik yılda da pandemi kurallarına uygun bir şekilde etkinliklerimize devam edeceğiz. Öğrencilerimizin bilimsel eğitimlerinin yanında sosyal gelişimlerini de oldukça önemsiyoruz. Bu kapsamda düzenlenen tüm programlarda hem yürütücü hem de katılımcı olarak yer almaları noktasında desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. - ERZURUM