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Kampüste Atık Topluyoruz

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Kampüste Atık Topluyoruz

20-28 Kasım 2021 tarihleri arasında organize edilen Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinliklerine kampüs olarak biz de katılıyoruz.

20-28 Kasım 2021 tarihleri arasında organize edilen Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinliklerine kampüs olarak biz de katılıyoruz. Bu haftanın amacı atık oluşumunu önleme bilincini artırmak, sürdürülebilir kaynak yönetimi ve sürdürülebilir atık yönetimi üzerinde daha fazla düşünmeyi sağlamak.

Biz de hem bu haftaya katılmak hem de kampüste bu konuya dikkat çekmek için bazı etkinlikler planladık. Bu etkinlikleri sizinle birlikte gerçekleştirmek istiyoruz.

Neler yapacağız?

2 gün sürecek etkinlikler dizisinin bazı ön hazırlıkları olacak. Bu konuda da yardımınıza ihtiyacımız var.

Ön Hazırlık: Fotoğraf çekin, bizimle paylaşın.

Kampüs sınırları içinde atıklarla kirletilmiş olan bölgelerin fotoğrafını çekin. Çektiğiniz fotoğrafları 25 Ekim 2021 tarihine kadar bize gönderin. (Yazının sonundaki bağlantıdan ulaşacağınız anket içinde fotoğrafları yükleyebileceğiniz bir alan bulacaksınız). Fotoğrafını çektiğiniz alanın konum ve adres bilgisini bizimle paylaşın. Biz bu alanları kampüs haritası üzerine işleyeceğiz ve atık toplama grupları oluşturacağız.

Ön Hazırlık: Atıkların hissettirdiklerini bize yazın.

Atıklar üstünde biraz daha düşünmek istiyoruz. Bunun için sizlerden küçük yazılar toplamak istedik. İzin verirseniz bu yazıları daha sonra kitapçığa dönüştüreceğiz. Aşağıdaki bağlantıdan ulaşacağınız anketimizde şu sorularla karşılaşacaksınız:

Kampüs alanında gelişigüzel atılmış atıklar size neler hissettiriyor? Kampüsteki bu atık kirliliğini azaltmak için neler yapabiliriz? Daha az atık üretmek için neler yapabiliriz? Bu sorulara yine 25 Ekim 2021 tarihine kadar verdiğiniz yanıtları -isim kullanmadan- tanıtım materyallerimizde kullanmayı planlıyoruz.

İlk Gün: Atık Toplama Etkinliği

22 Kasım günü sabah saat 10: 00'da şenlik alanında toplanarak gruplara ayrılıyoruz. Eldivenlerimizi ve poşetlerimizi alarak atık toplama bölgemize gidiyoruz. Her grup kampüs alanında farklı bir bölgede atık toplayacak. Topladığımız atıkları tartıyoruz, kayıtlara geçiriyoruz. Atölye etkinliklerine katılacak gönüllülerin bu atıklar içinden malzeme seçimi yapmalarını bekliyoruz. Diğer atıkları geri dönüşüm firmasına teslim ediyoruz. İkinci Gün: Atölye Çalışmaları

23 Kasım günü Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde buluşuyoruz. Gönüllülerin atıkları ürüne dönüştürme sürecini izliyoruz. Salondaki Sürdürülebilir Yaşam kısa film gösterimine katılıyoruz. Döndüğümüzde atıklardan elde edilen eserlerin sergisini geziyor, başka etkinliklerde tekrar buluşmak üzere ayrılıyoruz.

Lütfen anketimize katılınız. Fotoğraflarınızı ve yazılarınızı anket içindeki alanlara yükleyebilirsiniz.

https://docs. google. com/forms/d/e/1FAIpQLSdydFOBs6F66lkOHiB4u-0NntvdPu8FvAZYl07nYBPM0xz8XA/viewform

BUÜ Sürdürülebilir Kampüs

https://uludag. edu. tr/surdurulebilirlik

E-posta: sustainability@uludag. edu. tr

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