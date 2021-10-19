"Kampanyanın Hası" modifiye 'Mini F56 Cooper' kazandırıyor

Derby'nin otomobil meraklılarının ilgiyle takip ettiği ve bu yıl 3'üncü kez gerçekleştirilecek olan "Kampanyanın Hası" bir kez daha büyük heyecana sahne olacak. Kampanya kapsamında 1 kişi YouTube fenomeni Doğan Kabak'ın modifiye edeceği 2014 model Mini F56 Cooper marka aracın sahibi olacak.

Derby, bu yıl 3'üncü kez düzenlediği "Kampanyanın Hası" ile bir kez daha otomobil meraklılarına sürprizler hazırladı. Bu kapsamda YouTube fenomeni Doğan Kabak'ın modifiye edeceği 2014 model Mini F56 Cooper marka araç, çekilişle yeni sahibini bulacak. Doğan Kabak sosyal medyada kampanya takipçilerinin istekleri ve beklentileri doğrultusunda araca sıra dışı bir görünüm kazandıracak.

"Kampanyamızda bugüne kadar binlerce kişiyle buluştuk"

Derby Tıraş Bıçakları Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Ticaret Direktörü Serhat İkiz, kampanyayla ilgili şunları söyledi: "Geçtiğimiz 2 yıl boyunca kampanyamız kapsamında farklı araçları modifiye eden Doğan Kabak, müşterilerin ilgiyle takip ettiği çok başarılı işlere imza attı. Gelenekselleşen kampanyamızla sosyal medyada binlerce kişiyle buluştuk, güzel geri dönüşler aldık. Bu yıl bir kez daha Doğan Kabak'ın modifiye edeceği otomobilin heyecan dolu dönüşümüne birlikte tanıklık edeceğiz. Kampanyamız Doğan Kabak'ın sosyal medya hesabından ve @derbymeclisi hesabından adım adım izlenebilecek"

Kampanyaya katılmak çok kolay

Milli Piyango İdaresi'nin izniyle düzenlenen kampanyadan, 6 Ekim - 6 Ocak 2022 tarihleri arasında tüm Türkiye genelindeki ŞOK Marketler'den, Cepte ŞOK Sanal Market Mağazalarından Derby markalı ürünlerinden tek seferde 20 TL ve katları tutarında (her 20 TL için bir çekiliş hakkı) alışveriş yapanlar yararlanacak. Alışveriş sonrası akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilebilen Qumpara uygulamasına üye olanlar, kampanya adını seçerek alışveriş fişi veya faturasının fotoğrafını yükleyerek çekiliş hakkına sahip oluyor. Çekilişle belirlenecek talihli 21 Ocak 2022 tarihli Milli Gazete'de duyurulacak. - İSTANBUL

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