Son dakika: KAMIŞLI'DA PETROL KUYUSUNDA YANGIN - Haberler
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Son dakika: KAMIŞLI'DA PETROL KUYUSUNDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde sınıra yakın bölgede bulunan petrol kuyusundaki yangın 2 gündür devam ediyor.

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MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde sınıra yakın bölgede bulunan petrol kuyusundaki yangın 2 gündür devam ediyor.

Nusaybin ilçesi kırsal Söğütlü Mahallesi mevkisinde Çamurlu petrol arama sahasının karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentine bağlı Rımelan petrol kuyuları bölgesinde 2 gün önce çıkan yangın devam ediyor. Petrol kuyusunda çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar, 20 kilometrelik mesafeden rahatlıkla görünürken, yangına müdahale edilmediği gözlendi.

Son dakika: KAMIŞLI'DA PETROL KUYUSUNDA YANGIN

Son dakika: KAMIŞLI'DA PETROL KUYUSUNDA YANGIN

Son dakika: KAMIŞLI'DA PETROL KUYUSUNDA YANGIN

Son dakika: KAMIŞLI'DA PETROL KUYUSUNDA YANGIN

Son dakika: KAMIŞLI'DA PETROL KUYUSUNDA YANGIN

Son dakika: KAMIŞLI'DA PETROL KUYUSUNDA YANGIN
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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