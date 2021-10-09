Kamil-Şefika Tan Kuran Kursu Düzenlenen Törenle Açıldı
TBMM Eski Başkanı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Hayırsever İş İnsanı Süleyman Tan tarafından yaptırılan Kamil-Şefika Tan Kuran Kursu'nun açılış törenine katıldı.
TBMM Eski Başkanı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Hayırsever İş İnsanı Süleyman Tan tarafından yaptırılan Kamil-Şefika Tan Kuran Kursu'nun açılış törenine katıldı. Dualar eşliğindeki açılışın ardından kurstaki çocuklarla yakından ilgilenen Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, çeşitli hediyeler verdi.
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021
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