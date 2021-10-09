Kamil-Şefika Tan Kuran Kursu Düzenlenen Törenle Açıldı - Haberler
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Kamil-Şefika Tan Kuran Kursu Düzenlenen Törenle Açıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Kamil-Şefika Tan Kuran Kursu Düzenlenen Törenle Açıldı

TBMM Eski Başkanı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Hayırsever İş İnsanı Süleyman Tan tarafından yaptırılan Kamil-Şefika Tan Kuran Kursu'nun açılış törenine katıldı.

TBMM Eski Başkanı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Hayırsever İş İnsanı Süleyman Tan tarafından yaptırılan Kamil-Şefika Tan Kuran Kursu'nun açılış törenine katıldı. Dualar eşliğindeki açılışın ardından kurstaki çocuklarla yakından ilgilenen Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, çeşitli hediyeler verdi.

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Haber: Kamil-Şefika Tan Kuran Kursu Düzenlenen Törenle Açıldı - Haberler
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