Kamerun'da bombalı saldırı hazırlığındaki 50 kişi gözaltına alındı

Kamerun'un ticari başkenti Douala'da saldırı hazırlığı yaptığı iddia edilen 50 kişi gözaltına alındı.

Ulusal basındaki haberler e göre, polis, Douala Alışveriş Merkezi'ne Bombalı Saldırı hazırlığı yapan gruba operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 50 kişinin Anglofon ayrılıkçı grup üyesi olduğu belirtildi.

Son zamanlarda saldırılarını yoğunlaştıran Anglofon ayrılıkçılar, sosyal medya üzerinden Douala ve başkent Yaounde başta olmak üzere, büyükşehirlere saldırı düzenlemekle tehdit etmişlerdi.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış, resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi öldü, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.