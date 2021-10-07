Kamerun'da Boko Haram saldırısında 5 sivil öldü - Haberler
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Kamerun'da Boko Haram saldırısında 5 sivil öldü

AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel
Kamerun'da Boko Haram saldırısında 5 sivil öldü

Kamerun'un Nijerya sınırında bulunan Mayo Moskota kasabasında terör örgütü Boko Haram saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti.

Kamerun'un Nijerya sınırında bulunan Mayo Moskota kasabasında terör örgütü Boko Haram saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberler e göre, Mayo Moskota kasabasına bağlı Assigachia köyüne Boko Haram üyeleri saldırı düzenledi.

Saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil ağır yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin ise göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri
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