Kameradaki motosiklet hırsızlığının 4 şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Kameradaki motosiklet hırsızlığının 4 şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kameradaki motosiklet hırsızlığının 4 şüphelisi tutuklandı

ESKİŞEHİR'de otomobil ile geldikleri bir evin önünden motosiklet çaldığı tespit edilen 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

ESKİŞEHİR'de otomobil ile geldikleri bir evin önünden motosiklet çaldığı tespit edilen 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheliler mahkemece tutuklanırken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'ne otomobille gelen 4 şüpheli, gece yarısı bir evin önünden motosiklet çaldı. Sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT dedektif timleri, mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve şüphelilerin H.D., Ö.D., Ö.Ç. ve E.E. olduğunu belirledi.  4 kişi adreslerine yapılan baskınla gözaltına alınırken, çaldıkları motosiklet de H.D. isimli şüphelinin evinde bulundu. Jandarma ifadeleri alındıktan sonra işlemleri tamamlanan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, otomobil ile evin önüne gelen şüphelilerden 2'sinin araçta gözcülük yaptığı, diğer 2 şüphelinin ise motosikleti çalarak uzaklaştıkları görülüyor.


Kameradaki motosiklet hırsızlığının 4 şüphelisi tutuklandı

Kameradaki motosiklet hırsızlığının 4 şüphelisi tutuklandı

Kameradaki motosiklet hırsızlığının 4 şüphelisi tutuklandı

Kameradaki motosiklet hırsızlığının 4 şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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