Kamboçya'da üst düzey makam sahipleri için "çifte vatandaşlık" yasaklandı - Haberler
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Kamboçya'da üst düzey makam sahipleri için "çifte vatandaşlık" yasaklandı

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
Kamboçya'da üst düzey makam sahipleri için

Kamboçya'da üst düzey makamlara sahip kişilerin tek vatandaşlığa sahip olmasını zorunlu kılmak için anayasada değişikliğe gidildi.

Kamboçya'da üst düzey makamlara sahip kişilerin tek vatandaşlığa sahip olmasını zorunlu kılmak için anayasada değişikliğe gidildi.

Şinhua ajansındaki habere göre, Kamboçya Ulusal Meclisi, bugün anayasada değişiklik yaparak başbakan ile Senato, Ulusal Meclis ve Anayasa Konseyi başkanları da dahil olmak üzere üst düzey görevler için tek vatandaşlığı zorunlu kıldı.

Meclis oturumunda hazır bulunan Başbakan Samdech Techo Hun Sen ve 111 milletvekilinin tamamı, anayasanın çeşitli maddelerinde yapılan değişiklikleri oy birliğiyle onayladı.

Başbakan Hun Sen, geçen ay önerdiği değişikliklerin ulusal çıkarları korumak ve ülkenin iç işlerine dış müdahaleyi önlemeyi amaçladığını belirterek, "Çifte vatandaşlığa sahip olan ve başbakanlık başta olmak üzere üst kademelere yükselmek isteyenlere kapı sonsuza kadar kapanmıştır." dedi.

Anayasada yapılan değişikliklerin ilan edilmek üzere Kral'a sunulmadan önce Senato ve Anayasa Konseyi tarafından gözden geçirilmesi gerekiyor.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
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