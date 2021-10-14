Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı! Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı izle!

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KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkes tarafından reddedilen ve yapayalnız kalan Hande çektiği intihar videosunu Ferit ve Ayşe'ye gönderir. Boşanmanın sancılarını yaşayan Ayşe ve Ferit, Hande'yi kurtarır. Hande'nin bu hamlesi ortalığı karıştırırken, Ayşe ve Ferit'in aşkları bir kez daha sorgulanır.

Azade oğlu için hayatından vazgeçmeyi göze alan Hande'nin gelini olması hayalinden vazgeçmemiştir. Ancak bunun gerçekleşmesi için Ferit'in Ayşe'den vazgeçmesi gerekmektedir.

Kızının intihar teşebbüsü ile sarsılan Zümrüt, Hüseyin'in masum bir insanı öldürüp iftira atmasının bedelini kızının ödediğini düşünür ve bir karar alır. Bu kararı uygulamak, Zümrüt için hiç de kolay olmayacaktır.

Tüm bunlar yaşanırken hapisten yeni çıkan ve Antakya'da tek başına ayakta kalma mücadelesi veren Ayşe, Ferit'ten ayrılabilmek için hem kendi yüreğiyle hem de Ferit'le mücadele etmek zorunda kalır. Ferit'in Ayşe'yi geri kazanmak için verdiği mücadele ise Hande'nin intihar teşebbüsü nedeniyle iyice zora girmiştir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit(Gökhan Alkan) ve Ayşe'nin(Yağmur Tanrısevsin) yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gökhan Alkan (Ferit Sancakzade)

Yağmur Tanrısevsin (Ayşe Yılmaz Sancakzade)

Merve Çağıran (Hande Varoğlu)

Toprak Can Adıgüzel (Yaman Öztürk)

Mahir Günşiray (Adnan Sancakzade)

Şenay Gürler (Azade Sancakzade)

Meltem Gülenç (Zümrüt Varoğlu)

Rıza Akın (Hüseyin Varoğlu)

Nail Kırmızıgül (İhsan Sancakzade)

Yonca Şahinbaş (Vedia Sancakzade)

İnanç Konukçu (Sinan Sancakzade)

Burçin Abdullah (Leman Sancakzade)

Naz Sayıner (Müge Sancakzade)

Melih Çardak (Bahtiyar Ağa)

Zehra Yılmaz (Betül)

Kemal Burak Alper (Baha)

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