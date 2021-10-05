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Kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldıYolcular acil tahliye botuyla uçaktan çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı Yolcular acil tahliye botuyla uçaktan çıkarıldı ABD'de Spirit Airlines'a ait bir yolcu uçağı, kalkışa hazırlanırken motoruna kuş girmesi sonucu alev aldı.

- Kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı

Yolcular acil tahliye botuyla uçaktan çıkarıldı

NEW JERSEY - ABD'de Spirit Airlines'a ait bir yolcu uçağı, kalkışa hazırlanırken motoruna kuş girmesi sonucu alev aldı. Büyük panik yaşanan olayda yolcular acil tahliye botu ile uçağı terk etti.

ABD'de geçtiğimiz Cumartesi günü Spirit Havayolları'na 3044 sefer sayılı 107 kişiyi taşıyan uçakta büyük panik yaşandı. Atlantic City Uluslararası Havalimanında kalkış yapmak üzere pistte ilerleyen uçağın sağ motoru, kuş girmesi sonucu alev alev yandı. O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansırken pilot uçağı durdurdu. Büyük korku yaşayan yolcular, açılan acil tahliye botu uçaktan çıkarıldı. Yaşanan olayda 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Spirit Airlines tarafından yapılan açıklamada, "Kaptan güvenli bir şekilde fren yaptı ve uçağı durdurdu, standart prosedürlerimize uygun olarak tahliye emri verdi" ifadelerini kullandı. Tüm yolcular ve mürettebat üyeleri otobüsle terminale geri götürülürken, Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu olayla ilgili inceleme başlattı.

Kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldıYolcular acil tahliye botuyla uçaktan çıkarıldı

Kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldıYolcular acil tahliye botuyla uçaktan çıkarıldı

Kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldıYolcular acil tahliye botuyla uçaktan çıkarıldı

Kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldıYolcular acil tahliye botuyla uçaktan çıkarıldı
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Haber: Kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldıYolcular acil tahliye botuyla uçaktan çıkarıldı - Haberler
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