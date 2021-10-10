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Kalfalık imtihanı için Almanya'dan Bursa'ya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kalfalık imtihanı için Almanya'dan Bursa'ya geldi

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı kalfalık belgesi almak için 2 bin 400 kilometre yol kat edip Almanya'dan Bursa'ya geldi.

BURSA (İHA) - Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı kalfalık belgesi almak için 2 bin 400 kilometre yol kat edip Almanya'dan Bursa'ya geldi.

Bursa'dan Almanya'ya çalışmak için giden Abdurrahman Öztürk, burada kendine marangoz dükkanı açtı. Burada marangoz işleri yapan ustadan iç mekan mobilya işleri de yapabilmek için belge istendi. Türkiye'de alınan belgelerin Almanya'da da geçerli olduğunu öğrenen Öztürk, iç mekan mobilya kalfalık belgesi alabilmek için Gemlik Mesleki Eğitim Merkezine Almanya'dan başvuru yaptı. Başvurusu kabul edilince imtihana girmek için belgelerini gönderdi. Sınav günü geldiğinde 2 bin 400 kilometre yol kat edip Bursa'ya gelerek yazılı imtihana girdi. Bu imtihanı geçince beceri sınavına girdi. Bu sınavı da geçen Abdurrahman Öztürk, belgesini alarak Almanya'nın yolunu tuttu. Burada bu belgesiyle iç mekan mobilyaları tasarlayıp satışını yapabilecek.

Almanya'dan 2 bin 400 kilometre yol kat ederek Bursa'ya geldiğini ifade eden Abdurrahman Öztürk, "Stuttgart şehrinde yaşıyorum. Orada mobilya ve marangoz işleri yapıyorum. İş yerim var. Türkiye'den alınan kalfalık belgesi Almanya'da geçerli olduğu için geldim. Orada iç mekan mobilyaları tasarlayıp satmak istiyorum. Bunun için belge istediler, belge olmadan bu işi yapamazdım. Bu belgeyi Bursa'dan almaya karar verdim. Gemlik Meslekii Eğitim Merkezine başvuru yaptım. Başvurum kabul görünce internet üzerinden belgelerimi gönderdim. İmtihan günü gelince 2 bin 400 kilometre yol kat edip geldim. Yazılı sınava girdim. Kazandım. Beceri sınavına soktular, ona da kazandım. Belgemi alıp Almanya'ya işimin başına döneceğim" dedi.

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Korucu, "Abdurrahman bey bize kalfalık belgesi almak için Almanya'dan başvuruda bulundu. Türkiye'de daha önce çalıştığı için belge alıp alamayacağını sordu. Biz de Türkiye'de daha önce çalışmışlığı olduğu için belge alabileceğini söyledik. Oradan internet üzerinden belgelerini göndererek okula kaydettik. Sınav gününü kendisine telefonla bildirdik. Sınav günü gelerek yazılı sınava girdi. Daha sonra uygulama sınavını yaptık. Sınavları kazandı, belgeyi almaya hak kazandı. Aldığı bu kalfalık belgesi Almanya'da da geçiyor. Bu belgeyle orada iç mekan ve mobilya işleri yapabilecek" şeklinde konuştu. - BURSA

Kalfalık imtihanı için Almanya'dan Bursa'ya geldi

Kalfalık imtihanı için Almanya'dan Bursa'ya geldi

Kalfalık imtihanı için Almanya'dan Bursa'ya geldi

Kalfalık imtihanı için Almanya'dan Bursa'ya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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