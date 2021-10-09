Kalekondular 2022'de yıkılacak - Haberler
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Kalekondular 2022'de yıkılacak

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Haberler | Yerel

Kalekondular 2022'de yıkılacak Sinop'taki kalekonduların yıkımı için 10 milyon TL ödenek ayrıldı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Sinop Kalesi'nde bulunan 'kalekondu'ların yıkılması için 10 milyon TL ödenek ayrıldı ve 2022'de bu yapılar ortadan kaldırılacak.

SİNOP (İHA) - Kalekondular 2022'de yıkılacak

Sinop'taki kalekonduların yıkımı için 10 milyon TL ödenek ayrıldı

SİNOP - Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Sinop Kalesi'nde bulunan 'kalekondu'ların yıkılması için 10 milyon TL ödenek ayrıldı ve 2022'de bu yapılar ortadan kaldırılacak.

Tarihi Sinop Kalesi, 1982 yılında inşa edilen ve halk arasında 'kalekondu' olarak adlandırılan yapılara teslim oldu. Bugüne kadar kamulaştırma maliyetleri nedeniyle yıkılamayan yapılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ayrılan ödenekle yıkım programına alındı. Yapılar gelecek yıl yıkılarak kale restore edilecek.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Sinop Kalesi'nde surlarla iç içe, bitişik ya da hemen yanında bulunan ruhsatlı, tapulu ve bir kısmı ise kaçak olan 35 ev, zaman içerisinde vatandaşlar tarafından yenilendi, PVC pencere, Fransız balkon yaptırıldı, çanak anten takıldı. Bugüne kadar kamulaştırma maliyetleri nedeniyle yıkılamayan yapılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ayrılan ödenekle yıkım programına alındı.

"2022 yılında inşallah kalekondular tamamen yıkılacak"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, "35 kalekondunun kamulaştırılmasıyla ilgili yaklaşık maliyeti çıkardık. 15 milyon civarında bir maliyeti var. Bunu bakanlığımıza yatırım teklifi şeklinde sunduk ve takip ediyoruz. 2022 bütçesine teklif ediyoruz. Bu sene yetişmesi mümkün değil. 2022 yılında inşallah kalekondular tamamen yıkılacak, şu an o bölgede çalışmalar sürüyor. Acil onarım ve müdahale gerektiren yerler vardı. İskele mevkiinde bulunan kalenin gövdesinden kopmalar söz konusu. Özellikle Lonca kapısında can güvenliği açısından tehlike arz eden yerler vardı. Bununla ilgili de 10 milyon ödenek ayrıldı" dedi.

Kalekondular 2022'de yıkılacak

Kalekondular 2022'de yıkılacak

Kalekondular 2022'de yıkılacak

Kalekondular 2022'de yıkılacak
İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kalekondular 2022'de yıkılacak - Haberler
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