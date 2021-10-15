MUŞ (Habermetre) - KALE MAHALLESİ ÇEVRESİNDEKİ FORE KAZIK VE ANKRAJ ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

Muş Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde Kale Mahallesi çevresinde devam eden fore kazık ve ankraj çalışmalarında sona yaklaşıldı. Geçtiğimiz kış mevsiminde başlatılan çalışmalarla TOKİ konutlarının üst kısmındaki yamaç güçlendirilerek göçük riskinin ortadan kaldırılması planlandı. Söz konusu çalışmanın tamamlanması ile Fabrika Caddesi de yenilemekte trafiğe açılacak.

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