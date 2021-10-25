KALDIRIMLARA ÇÖP KUTULARI YERLEŞTİRİLDİ - Haberler
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KALDIRIMLARA ÇÖP KUTULARI YERLEŞTİRİLDİ

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KALDIRIMLARA ÇÖP KUTULARI YERLEŞTİRİLDİ

Belli aralıklarla yerleştirilen modern çöp kutuları şehrin estetik yapısına güzel bir görünüm kazandırırken, caddelerin temizliğine ise ayrı bir önem katıyor.

Belli aralıklarla yerleştirilen modern çöp kutuları şehrin estetik yapısına güzel bir görünüm kazandırırken, caddelerin temizliğine ise ayrı bir önem katıyor. Kaldırımlara vidalarla sabitlenen kutuların içinde biriken çöpler, gün içinde sık sık boşaltılarak, çöp merkezine taşınıyor.

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