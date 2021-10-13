Kalbindeki delik yamayla kapatılan Sara, sağlığına kavuştu

NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'de Afganistan uyruklu Sara Nouri'nin (26) kalbindeki delik, kalp zarından yapılan yamayla kapatıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyat sonrası Nouri, sağlığına kavuştu.

Nevşehir Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi kliniğine, nefes darlığı, buna bağlı aşırı yorulma ve halsizlik şikayetiyle müracaat eden Sara Nouri'nin görüntülü tetkiklerinde AtrialSeptalDefect (ASD) adı verilen, kalbinde 2,5 santimlik bir delik olduğu tespit edildi. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi uzmanlarının ortak değerlendirmesiyle deliğin kalp zarından yapılacak yamayla kapatılmasıha kararı verildi. Gerekli hazırlıkların ardından Nouri, Kalp Damar Cerrahi uzmanları Opr. Dr. Muhammet Hüseyin Erkan ve Opr. Dr. Fırat Durna ile 25 kişilik ameliyat ekibince ameliyata alındı. Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyat başarıyla tamamlandı.

Sara Nouri ise, "Doktorlar bana çok yardımcı oldu. Allah razı olsun. Ameliyat öncesi karnımda ve kalbimde ağrı vardı. Nefesim daralıyordu. Ameliyat öncesi çok korkuyordum. Ameliyatım iyi geçti. Korktuğum kadar da değilmiş" ifadelerini kullandı.