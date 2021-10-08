Kahveseverler n11'de buluşuyor

Türkiye'nin alışveriş platformu n11.com, 10 Ekim Pazar gününe kadar tüm kahve ve kahve ekipmanlarında indirimler sunuyor.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, kahveseverler, 10 Ekim Pazar gününe kadar Türkiye'nin alışveriş platformu n11.com ve markanın mobil uygulaması üzerinden tüm kahve ve kahve ekipmanlarında avantajlı indirimlerin sahibi oluyor.

Ayrıca n11, nitelikli kahveler, kahve dükkanları, keyifli konserler, seminerler ve atölye çalışmalarıyla KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilen İstanbul Coffee Festival ziyaretçilerini etkinlikteki lounge alanına davet ediyor. Lounge alanını ziyaret edenler, festivale özel indirim kuponlarının sahibi oluyor.

Festival biletleri "dsmbilet.com"da satışa sunuluyor. Kampanya detaylarına ise n11.com kampanyalar sayfasından ulaşılabiliyor.