Kahve kutusuna gizlenen uyuşturucuyu 'Asil' buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahve kutusuna gizlenen uyuşturucuyu 'Asil' buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahve kutusuna gizlenen uyuşturucuyu 'Asil' buldu

İzmir'in Buca ilçesinde günlük kiralanan bir eve polis ekiplerince yapılan operasyonda, kahve kutularına gizlenmiş 7 kilo 543 gram esrar ele geçirildi.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Buca ilçesinde günlük kiralanan bir eve polis ekiplerince yapılan operasyonda, kahve kutularına gizlenmiş 7 kilo 543 gram esrar ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan ve günlük olarak kiralanan bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği 'Asil'in de yer aldığı aramalarda, kahve kutularına gizlenen 7 kilo 543 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.Y. adlı bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı akrabasını öldürdü

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı akrabasını öldürdü

 Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada

Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada

 104 yerinden bıçakladığı Aysel'in başında ölmesini bekledi! Cani kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor

104 yerinden bıçakladığı Aysel'in başında ölmesini bekledi! Cani kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title