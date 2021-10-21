Kahve kutusuna gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Asil' buldu - Haberler
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Kahve kutusuna gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Asil' buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahve kutusuna gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Asil' buldu İzmir'in Buca ilçesinde günlük kiralanan bir eve polis ekiplerince yapılan operasyonda, kahve kutularına gizlenmiş 7 kilo 543 gram esrar ele geçirildi.

İZMİR (İHA) - Kahve kutusuna gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Asil' buldu

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde günlük kiralanan bir eve polis ekiplerince yapılan operasyonda, kahve kutularına gizlenmiş 7 kilo 543 gram esrar ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan ve günlük olarak kiralanan bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği 'Asil'in de yer aldığı aramalarda, kahve kutularına gizlenen 7 kilo 543 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.Y. adlı bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kahve kutusuna gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Asil' buldu

Kahve kutusuna gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Asil' buldu

Kahve kutusuna gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Asil' buldu

Kahve kutusuna gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Asil' buldu

Kahve kutusuna gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Asil' buldu

Kahve kutusuna gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Asil' buldu

Kahve kutusuna gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Asil' buldu
İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri
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